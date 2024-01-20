Почему не стоит выбрасывать остатки мыла: 4 причины

Когда дело доходит до остатков мыла, многие из нас склонны просто выбрасывать их или даже кипятить, чтобы получить жидкое мыло. UAportal рассказал, что существуют более эффективные и изобретательные способы извлечь максимум пользы от мыла.

Улучшение работы стиральной машины

Вы можете извлечь пользу из остатков мыла, положив их в стиральную машину. Во время цикла стирки остатки мыла создадут дополнительную пену, в результате чего одежда будет чище.

Средство от моли

Несколько кусочков мыла положите в мешочек, а затем спрячь его в шкаф вместе с меховыми изделиями. Моль отпугивает запах мыла.

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Очистка туалета

Для легкой и освежающей уборки туалета, попробуйте положить кусочки мыла в сливной бачок. Когда мыло растворится в воде, при каждом смыва будет выделяться пена, что обеспечит чистоту туалета с приятным ароматом.

Домашнее отбеливание

Не стоит недооценивать мыльные остатки, когда речь идет о естественном отбеливании. Начните с того, что натрите остатки на терке или размельчите их на стружку, а затем смешайте с содой и теплой водой. Тщательно все перемешайте и добавьте эту смесь в кипящую кастрюлю с водой.

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