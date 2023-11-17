Почему нельзя бить по столу: объяснение народного предрассудка

UAportal рассказывает о том, что обеденный стол с давних времен занимал священное место в культуре, что привело к появлению разнообразных предрассудков, связанных с этим предметом мебели. Одним из таких поверий является запрет стучать или бить по столу.

Почему нельзя бить кулаком по столу

Люди, верящие в предрассудки, твердо придерживаются убеждения, что удар кулаком по столу приводит к неблагоприятным последствиям. Считается, что это неуважение к высшим силам, накликание неприятностей в свою жизнь. Последствия могут проявляться посредством конфликтов в семье, затруднений на работе и даже финансовых затруднений.

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Другие предрассудки

Так же считается, что стук пальцами по столу приводит к бедности и неожиданным потерям. Поэтому желательно воздержаться от таких действий, чтобы избежать потенциальных несчастий.

Кроме избегания стучания по столу, существуют и другие предрассудки, связанные с едой и ее размещением на столе. Считается неправильным разбрасывать пищу во время еды или оставлять ее прямо на поверхности стола. Вся еда должна быть на соответствующей посуде.

К примеру, если вы имеете дело с вареным яйцом, очень важно не бить его о стол. Поскольку яйца символизируют жизнь, считается, что такой поступок может разгневать божество, тем самым начав период несчастий или невезения.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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