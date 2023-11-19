Почему нельзя делать тряпки из старых вещей: народные приметы

Пытаясь найти новое применение старым вещам, многие задумываются над тем, чтобы превратить их в тряпки. UAportal рассказывает почему такой, казалось бы, безвредный поступок может привести к неблагоприятным последствиям для хозяина.

Согласно традиционным поверьям и приметам, не рекомендуется использовать в качестве тряпья предметы личного гардероба или одежду, принадлежащую членам семьи. Это предостережение связано с тем, что одежда, особенно та, которую носят в течение длительного времени, поглощает значительную часть нашей энергии.

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Считается, что, используя одежду для уборки можно нарушить ауру когда-то носившего человека. Это же поверье касается и детской одежды. Если порвать одежду, из которой ребенок вырос, можно навлечь на него несчастье и беду.

Эзотерики предлагают альтернативный подход – отдать ненужные вещи тем, кто в них нуждается. Этот метод утилизации обеспечивает безопасное избавление от ненужных вещей, в то же время принося пользу кому-то другому.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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