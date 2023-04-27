Почему нельзя наступать на пауков: значение примет в украинской культуре

Украинская культура пропитана традициями и верованиями, которые передаются из поколения в поколение. Одной из таких традиций является использование примет и запретов. Считается, что эти приметы приносят удачу или отгоняют несчастья. UAportal подготовил статью о том, какое значение имеют приметы в украинской культуре, которые указывают на хорошее.

Увидеть радугу после дождя

В украинской культуре увидеть радугу после дождя считается хорошим предзнаменованием. Считается, что радуга символизирует мост между небом и землей. Эта примета часто ассоциируется с исполнением желаний, удачей и процветанием.

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Наступить на паука

В украинской культуре наступить на паука считается плохой приметой. Считается, что пауки ассоциируются с богатством, и наступить на них может привести к финансовым трудностям. Кроме того, считается, что убийство паука приносит семь лет несчастья.

Битье посуды

Битье посуды – еще одна примета, которая часто встречается в украинской культуре. Считается, что битье посуды приносит удачу. Нередко украинцы специально разбивают посуду во время праздников или торжеств.

Ношение одежды наизнанку

В украинской культуре считается, что носить одежду наизнанку – плохая примета. Считается, что эта примета приносит несчастье и может привести к тому, что день будет наполнен неудачами.

Помещение подковы над дверью

Положить подкову над дверью – еще одна примета, которая часто встречается в украинской культуре. Считается, что подкова приносит удачу и защищает от зла. Украинцы часто вешают подковы над дверью, чтобы привлечь удачу в свой дом.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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