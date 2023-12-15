Почему нельзя пользоваться чужой расческой: Приметы и предрассудки

Представление о том, что нельзя пользоваться чужим гребешком, является широко распространенной народной приметой. Однако задумывались ли вы когда-нибудь о происхождении этого запрета и о том, почему он существует? UAportal делится этими приметами и объясняет их основу.

Происхождение приметы

В современном мире многие отвергают народные приметы, считая, что они не имеют никакого логического обоснования. Но стоит задуматься, действительно ли эти приметы возникли случайно.

Гигиена играет жизненно важную роль в понимании корней этой практики. Общеизвестно, что гигиенические нормы в прошлом были далеки от идеала. Были распространены вши и разные болезни. Следовательно, запрет пользоваться чужой расческой появился именно по этой причине.

Чужая энергетика и аура

Существует теория, что чужие волосы, находящиеся на гребенке, могут нести на себе энергетические отпечатки и отрицательные элементы, которые могут передаваться человеку, расчесывающему свои волосы. Это означает, что если человек борется с личными проблемами, использование чужого гребешка может привлечь этот негатив в его жизнь.

Читайте также: Что нельзя делать, когда у вас дома гости: приметы и предрассудки

Защита от болезней

Наши предки верили, что использование чужого гребешка может поглотить их болезни и проблемы. Однако к этому поверью нужно подходить рационально. Расческа – это предмет личной гигиены.

Уменьшение возможного негатива

В прошлом существовало поверье, что если вымыть чужую расческу с мылом перед использованием, то можно избавиться от любого негатива, связанного с ним. Однако здесь следует учитывать практичность. В прошлом гребешки преимущественно изготовляли из дерева. Сегодня простой мойки может быть недостаточно, и необходима тщательная дезинфекция.

Раньше мы писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !