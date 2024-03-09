Почему нельзя спать ногами к окну: народные приметы

Согласно древнему народному поверью, спать ногами к окну считается плохой приметой. Суеверные люди никогда бы не решились располагать кровать таким образом, опасаясь возможных негативных последствий. UAportal рассказал, что оно означает и откуда взялось это поверье.

В древности, если человек умирал, его не выносили из дома через обычную дверь. Ее выносили через окно или даже через специально сделанное отверстие в стене, которое впоследствии запечатывали. Этот обычай преследовал цель предотвратить возвращение души умершего.

Читайте также: Что делать, если рассыпал соль и что это значит

С таким размещением были связаны разные предрассудки и приметы. Вот несколько интерпретаций, эволюционировавших на протяжении веков.

Считается, что если спать ногами к окну, то можно навлечь болезнь, а в крайнем случае даже ускорить смерть. Другое поверье связывает такое расположение кровати с проникновением через окно нечистой силы. Они могут подстрекать спящего к импульсивным и бесполезным поступкам, в конечном счете истощая его энергию и ставя под угрозу его благополучие. Также существует верование, что люди, спящие ногами к окну, имеют более короткие и менее спокойные ночи. Их часто мучают неприятные сны, а после пробуждения они часто испытывают чувство истощения.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !