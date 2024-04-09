Почему нельзя ставить пустую бутылку на стол: народные приметы

Традиция не ставить пустую бутылку на стол не является чем-то необычным. Также это суеверное убеждение имеет и практическое объяснение. UAportal собрал информацию, которая поможет разобраться в причинах этого давнего обычая.

Суеверия по поводу пустых бутылок на столе основываются на идее предсказания пустоты и бедности в жизни человека. Считается, что оставление пустых бутылок означает нехватку материальных благ, а также чувство пустоты на душевном уровне.

Читайте также: Как привлечь финансовое состояние с помощью фэн-шуй

Еще одно поверье состоит в том, что не откупоренные пустые бутылки служат местом для отрицательной энергии или злых сил. Считается, что если поставить их на стол, то они загрязняют все пространство.

Говорят даже, что наличие пустых бутылок на столе может быть интерпретировано как сигнал для гостей уйти. Происхождение этой традиции можно проследить с давних времен. В начале 17 века, когда наши предки познакомились с французской культурой, они открыли для себя обычай вести счет по количеству пустых бутылок.

Также существуют и практические соображения. Пустые бутылки могут быть громоздкими, занимать место и требовать излишней уборки. Кроме того, они менее устойчивы и представляют риск опрокидывания и повреждения другой посуды. Следовательно, воздержание от размещения пустых бутылок на столе связано как с предрассудками, так и с практичностью.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!