Почему нельзя убирать дома после того, как кто-то уехал

Когда человек отправляется в путешествие, его энергия остается в доме. Поэтому крайне важно воздержаться от поспешного проведения тщательной уборки сразу после отъезда жильца дома. UAportal рассказывает о предрассудках, касающихся этой темы.

Суеверия

Существует мнение, что такая поспешность может помешать человеку найти обратный путь, что потенциально может привести к неудачам или даже несчастным случаям во время путешествия.

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Даже если гость ненадолго посетил дом перед отъездом, рекомендуется проявлять осторожность и не спешить с уборкой, например, мытьем полов или вытиранием пыли.

Кроме того, согласно эзотерическим верованиям, преждевременная уборка дома может способствовать возникновению конфликтов и серьезных разногласий в семье.

Рекомендации

Чтобы сохранить баланс и удачу, рекомендуется начинать уборку через три дня после отъезда, чтобы к тому времени путешественник благополучно добрался до места назначения.

Если в доме недавно проходило собрание или вечеринка, разумно отложить уборку на следующий день, чтобы дать возможность гостям избежать потенциальных проблем или осложнений.

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