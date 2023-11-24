Почему нельзя убивать пауков дома: предрассудки и приметы

UAportal рассказывает, почему пауков в домах и квартирах следует оберегать и нельзя убивать. С давних пор эти существа ассоциируются с удачей, процветанием и мудростью. Считается, что их присутствие в доме приносит счастье и достаток.

Одно из фольклорных представлений предполагает, что паутина действует как барьер, улавливая отрицательную энергию и предотвращая ее проникновение в дом. Позволяя паутине оставаться незыблемой, хозяева защищают свои дома от внешнего негатива.

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Кроме того, с христианской верой переплетается чудесная сказка. Легенда свидетельствует, что Мария, Иосиф и младенец Иисус искали убежища от служанок царя Ирода. Говорят, что пауки сплели паутину, хитро отвлекая внимание воинов-преследователей, что позволило бежать святому семейству.

В качестве символического жеста благодарности и уважения верующим не рекомендуется наносить вред или уничтожать этих пауков. Считается, что нарушение этого предупреждающего обычая может повлечь за собой цепь несчастий. Убийство маленького паучка считается еще более опасным, поскольку это может повлечь за собой проблемы с детьми.

Жизнь в гармонии с пауками не обязательно подразумевает совместное проживание. На самом деле этих членистоногих можно осторожно выпускать на свободу, позволяя им плести свои дома под крышами или среди трав, где они могут продолжать свое существование.

Ранее учёные показали, как паразит вырывался из тела паука.

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