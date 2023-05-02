Почему нужно считать ворон на улице и что значит, если их семь

Приметы и запреты играют важную роль в формировании культурной идентичности и поддержании культурной преемственности. В украинской культуре существует множество примет, указывающих на добро, и UAportal подготовил руководство, знакомящее с пятью из них.

Пение птиц

Если рано утром вы слышите пение птиц, это хорошая примета. В украинской культуре это означает, что у вас будет удачный день. Считается, что пение птиц приносит хорошие новости и процветание, поэтому, услышав его, обязательно начните свой день с позитивного настроя.

Читайте также: Какие цветы приносят счастье в дом, а какие беду

Считать ворон

Во многих культурах вороны считаются символом несчастья, но в Украине считается, что подсчет ворон приносит удачу. Если вы увидите группу ворон, посчитайте их, и полученное число определит, какая удача вас ждет. Например, если вы насчитаете семь ворон, это означает хорошее здоровье.

Бабочки

Бабочки – красивое зрелище, но в украинской культуре они также считаются хорошим предзнаменованием. Если бабочка садится на вас, считается, что это принесет удачу и счастье. Кроме того, увидеть бабочку – знак того, что ваши близкие, которые ушли из жизни, наблюдают за вами.

Читайте также: Не свистите в доме и не жгите мусор ночью

Рассыпать соль

Во многих культурах рассыпание соли считается плохим предзнаменованием, в украинской же культуре считается, что это может быть к удаче. Если вы случайно рассыпали соль, принято взять щепотку соли и бросить ее через левое плечо. Считается, что это действие отпугивает злых духов и приносит удачу.

Чихание

Чихание часто воспринимается как раздражение, но в украинской культуре оно считается хорошим предзнаменованием. Если вы чихнули один раз, это означает, что кто-то говорит о вас. Если вы чихнули дважды, это означает, что кто-то в вас влюблен. А если вы чихнули три раза, то это означает, что вы получите неожиданные деньги.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!