Почему спать – это полезно: Топ-5 интересных фактов

Сон. Мы проводим около трети нашей жизни в этом таинственном состоянии, восстанавливая свою энергию и перезаряжая разум. Увлекательно, но это равняется примерно 25 годам нашего времени. UAportal предлагает 5 потрясающих фактов о сне, которые вас удивят и восхитит.

1. Черно-белые сны

Около 12% людей чувствуют что-то особенное в своих снах – они бывают черно-белыми. Удивительно, но до эры цветного телевидения этот процент был значительно выше, достигая колоссальных 75%. Психология этого явления остается увлекательным предметом исследования.

2. Контроль сна

Люди обладают исключительной способностью среди существ возможностью бросать вызов сна. В то время как другие млекопитающие подвергаются дремоте, когда этого требует их организм, мы можем противостоять этому желанию и продолжать свою активность.

Читайте также: Держите в спальне: Какие комнатные растения помогают уснуть

3. Мужчины и женщины имеют разный режим сна

По данным Национального фонда сна, мужчины и женщины имеют незначительные отличия в спящем режиме. В среднем мужчины имеют суточный ритм примерно на шесть минут длиннее. Это означает, что они часто испытывают меньшую усталость в вечерние часы. В отличие от них, женщины, как правило, имеют более короткие циклы и просыпаются раньше утром.

4. Лунатизм

Лунатизм, действительно своеобразное расстройство сна, поражает примерно 15% населения. Интересно, что, несмотря на внешнюю обморок лунатиков, их можно разбудить от сомнамбулического состояния, если возникнет такая потребность.

5. Сон улучшает иммунитет

Кроме того, важно отметить, что хороший ночной сон играет немаловажную роль в укреплении нашей иммунной системы, особенно во время сезона гриппа. Эксперты часто рекомендуют спать от 7 до 8 часов каждую ночь, чтобы усилить естественную защиту нашего организма от болезней.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!