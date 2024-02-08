Почему стоит держать тюбик зубной пасты на кухне: 5 полезных советов

Зубная паста, универсальное средство, обычно ассоциирующееся с гигиеной полости рта, может предложить гораздо больше, чем просто чистить зубы. Удивительно, но ее применение распространяется и на кухню, где она может оказаться ценным помощником в разных ситуациях. UAportal рассказал о пяти советах с использованием зубной пасты, которые могут приятно удивить домохозяек.

Руки

После приготовления ароматных блюд бороться с нежелательными запахами может быть непросто, даже с обычным мылом. Попрощайтесь с неприятными ароматами, нанеся небольшое количество зубной пасты и смыв ее. Она способна нейтрализовать запах рыбы и чеснока.

Засор канализации

Устранение засорения канализации может быть изнурительной задачей, но зубная паста может играть профилактическую роль. Создавая раствор из смеси зубной пасты и воды, регулярное нанесение его в канализацию раз в неделю может значительно снизить вероятность образования засоров.

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Обновление пластика

Пластиковые контейнеры и посуда широко используются из-за их удобства и доступности. Однако они часто оставляют после себя стойкие запахи. Используйте зубную пасту, чтобы устранить эту проблему. Нанесите ее на пластиковую поверхность, мягко потрите и вы увидите, как быстро исчезнут нежелательные запахи.

Полировка деревянных поверхностей

Для тех, у кого на кухне деревянные поверхности зубная паста может помочь сохранить их блестящий вид. Используя ее для полировки, вы можете сохранить естественную красоту деревянных предметов, сохраняя их в идеальном состоянии.

Смеситель

Водопроводные краны часто загрязняются ржавчиной и известковым налетом, что влияет как на их внешний вид, так и на функциональность. Однако зубная паста с ее очистительными свойствами может помочь устранить эти нежелательные примеси.

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