Почему у многих людей жизнь складывается не всегда удачно?

Потому что они играют не свои роли. Например:

1. "Человек-ВЧЕРА" ориентирован на прошлое и действует, исходя из своего опыта. Она говорит:

– Это похоже на то, что мы делали раньше. Итак, будем делать как раньше...

– Это не получится, потому что мы так никогда не делали.

– На это нужно 10 лет, просто из нашего прошлого опыта – скорее не получится.

Далее текст на языке оригинала

Так чинять генерали, адвокати, міністри, банкіри, банщики, бухгалтери, вчителі, адміністратори, охоронці, кухарі.

Вони - чудові виконавці, якщо в їхні функції входять повторювані операції, і немає нічого такого нового, що призводило б їх до стресів і саботажу. Тому що в них у пріоритеті усталена стара модель дій. А будь-яка новизна їх паралізує.

2. "Людина-СЬОГОДНІ" орієнтована на результат "тут і зараз". Вона здатна негайно розв'язати задачу новим способом, часто виявляючи кмітливість і винахідливість. Вона каже:

- Ну і що, що раніше ми не пробували!

- Раніше було все інше, тому й не виходило.

- Так, на вирішення цього завдання йшов місяць, але сьогодні можна це зробити за три дні.

- Ось і погано, що ми завжди так робили, потрібно все поміняти.

Так чинять моряки, дизайнери, лікарі, діджеї, агенти, тренери, підприємці, водії та програмісти.

Вони чудові інтерпретатори, швидко орієнтуються в просторі, знаходять відповіді на всі запитання, що виникають, і не бояться новизни. Навіть якщо вони бачать не всю картину світу, і не сильно переймаються майбутнім, яке для них завжди в тумані.

3. "Людина-ЗАВТРА" орієнтована на результат у майбутньому. Вона може пробачити помилки і недоробки сьогодні, тому що вона не тільки вірить у результат завтра, вона його бачить.

Вона не озирається назад. Так само, як не роблять цього альпіністи, яким не рекомендується на скелях дивитися вниз-у-прірву, а тільки вгору. Він каже:

- Бачу мету - не бачу перешкод. Усе переборне.

- І нічого, що не вийшло. У нас обов'язково вийде. Саме так учені та винахідники повторюють невтомно численні досліди десятиліттями. А потім увесь світ користується плодами їхньої праці.

- Киньте другорядне, видалимо зайве, сконцентруємося на головному. І впевнено йдемо до мети.

- Спробуємо інакше. Усе окупиться.

Так чинять бізнесмени, вчені, рекламісти, письменники, спортсмени, тренери, телевізійники, маркетологи, політики, інженери.

Висновок з усього цього такий: Тут важливо - не переплутати себе самого з кимось іншим.

Як то кажуть, треба "знайти себе" і жити у своїй зоні комфорту.