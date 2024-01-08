Почему важно хранить пищевую пленку в холодильнике, а не в шкафу: Полезный лайфхак для хозяек

Если вы постоянно сталкиваетесь с трудностями при использовании пищевой плёнки, важно понимать, как правильно хранить этот материал. UAportal делится полезным лайфхаком.

Часто ли вы наблюдаете, рулон пищевой пленки лежит в шкафу, ящике или даже на столе? Если да, то неудивительно, что со временем она становится липкой и легко рвется. Чтобы предотвратить эти проблемы, пора подумать о хранении пищевой пленки в другом месте.

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Идеальное место для хранения пищевой пленки

Хотя это может показаться необычным, пищевую пленку лучше сохранять при низких температурах. Идеальным местом для этого холодильник.

Кроме того, вы даже можете поместить рулон в морозильную камеру без каких-либо негативных последствий для материала. На самом деле, экстремально низкие температуры положительно влияют на долговечность пленки.

При хранении в морозильной камере пленка становится эластичной, реже рвется и не оставляет липкости на руках. Этот результат объясняется тем, что низкая температура уменьшает электризацию пленки, что значительно облегчает ее обработку и эффективное использование.

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