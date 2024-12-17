Почему важно избавиться от лишних вещей: как это повлияет на жизнь

Полный шкаф одежды, а надеть нечего — знакомая ситуация? Открываешь дверцы и пристально рассматриваешь содержимое шкафа: одежда из далекого прошлого — студенческих времен или вообще из школы, какие-то пестрые блузы, вышедшие из моды брюки, пару плащиков непонятно на какую погоду, выгулянные не единожды вечерние наряды, тысяча растянутых футболок, а также отдельная секция для вещей "когда похудею". Тоска тоской.

Если ваш шкаф подходит под это описание, наступило время решительно избавиться от всего лишнего, чтобы расчистить пространство для новых вещей. Итак, как избавиться от ненужных вещей и почему это важно, читайте дальше.

Почему мы копим одежду

Накопление вещей, которые вам не нужны, — один из симптомов психологии бедности. Мотивы могут быть разными:

✓ Человек, травмированный периодами безденежья (в детстве или во взрослом возрасте — неважно), подсознательно боится повторения этой ситуации и старается подготовиться к возможным ударам судьбы. Его логика такова: если у меня не будет денег купить новый свитер, поношу еще этот — с катышками, растянутыми локтями, но без дырок же. Разве такое выбрасывают?

✓ Люди, заставшие времена тотального дефицита, не могут купить одежду и сразу ее носить. Все самое новое и красивое лежит в шкафу — на особый случай. Вспомните бабушкины запасы — стопки белоснежных полотенец с заводскими бирками, притом что в ходу были застиранные "тряпочки". Оставлять лучшие вещи на потом — плохая затея, ведь через год-два они выйдут из моды или ваша фигура изменится. Пустая трата денег.

✓ Многие считают, что если вещь нельзя носить прямо сейчас (мала/велика, не сочетается с другой одеждой, неактуальная модель), значит, нужно спрятать ее подальше в шкаф. Потраченные на покупку деньги не позволяют легко распрощаться с ненужным.

Психология бедности проявляется также в нежелании носить дорогие вещи. Логика такова: надену новое платье в кафе, испачкаю, а нести в химчистку — лишние расходы. Пусть лучше полежит на полке, целее будет. У таких людей в шкафах может быть много уникальных, дизайнерских вещей. А в носке — в лучшем случае масс-маркет как в будни, так и в праздники.

Теория уборки Мари Кондо

Японский консультант по расхламлению жилого пространства Мари Кондо выпустила уже 4 книги с советами, как правильно избавляться от ненужных вещей. В основе ее подхода — понимание, что все окружающие предметы (включая одежду) влияют на наше физическое и психологическое состояние. И те, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, должен в качестве первого шага избавиться от накопившегося хлама. И так важно понимать как правильно избавиться от ненужных вещей.

Мари является поклонницей философии минималистического и антипотребительского подхода к жизни. По ее словам, человек может довольствоваться малым, а все предметы, которые его окружают, должны приносить приятные эмоции, радовать, поднимать настроение.

Людям, у которых переполненные шкафы, советы Мари Кондо помогут не просто выбросить все лишнее, но и научиться организовывать пространство для хранения оставшихся вещей.

Избавляйтесь от всего ненужного. В помощь — два критерия отбора: а) если вы ни разу не надевали эту вещь в течение последнего года; б) если понимаете, что в ближайшее время эта вещь вам не понадобится. Делайте разгрузку шкафа по категориям. Разделите одежду на несколько кучек: зимняя, летняя, домашняя, на выход, спортивная, низ/верх, шапки/шарфы и так далее. Из каждой категории оставляйте лишь то, что точно носите сейчас и будете носить в будущем. Оставляйте универсальные вещи — те, что можно комбинировать с другими. Экстравагантные и вычурные наряды, купленные для экспериментов со стилем, лучше отправить в утиль. Немнущиеся вещи, белье, носки, майки, футболки лучше хранить в ящиках, свернутыми в рулончики. Так они будут у вас на виду и займут в два раза меньше места, чем если просто выкладывать стопочкой или хранить насыпью. Развешивайте вещи на плечиках по принципу "от светлого к темному, от легкого к теплому". А если размеры шкафа не позволяют разместить одновременно и летние, и зимние вещи, то используйте специальные органайзеры или боксы для сезонного хранения. Из можно сложить в нижний отсек (под плечиками) или убрать на антресоли. Сумки складывайте одна в одну — меньшую в большую, оставляя ручки снаружи. Бюстгальтеры с чашечками вкладывайте один в другой, а носки сворачивайте в "улитки". Раздумывая над очередной вещью, ориентируйтесь на свое внутреннее ощущение — приносит ли она вам радость? Если нет — выбрасывайте. Скажите "спасибо" каждой из вещей, с которой вы расстаетесь. Так вам будет морально легче избавиться от нее навсегда.

Если выкинуть жалко…

Сторонники метода рационального потребления ресурсов и сохранения чистоты планеты выступают за вторичное использование вещей. Они советуют не выбрасывать ненужную одежду, а отдать ее в другие руки. Если вы не слишком заботитесь об экологии, рассмотрите эту идею с других ракурсов:

ненужные вещи можно не просто выбросить, а продать, выручив кругленькую сумму на шопинг;

можно заняться благотворительностью и отдать одежду тому, кто в ней нуждается;

полюбившиеся вещи неприятно выкидывать в мусорный контейнер, лучше найти им достойное применение.

Вторичное использование ненужных вещей подразумевает разные подходы. Опишем каждый из них.

Продать

В любом городе существуют комиссионные магазины, в которых будут рады принять на реализацию вашу одежду. Перед тем как вывесить ее в зал, сотрудник комиссионки осмотрит ткань на предмет дефектов и загрязнений. Цену вы определяете вместе, но помните, что сверху магазин добавит 30-50% за свои услуги.

Можно продать ненужную одежду через доски бесплатных объявлений и в соцсетях. Для этого создайте объявление, сделайте качественные фото и сделайте замеры (объем в груди, талии, бедрах, длину рукава и самого изделия). Не скрывайте истинное состояние вещи, чтобы потом не нарваться на негативный отзыв от покупателя.

Если вы планируете избавиться от новых, недешевых и актуальных вещей, не спешите их продавать чужим людям. Предложите знакомым по сходной цене. Многие люди охотно воспользуются такой возможностью сэкономить.

Отдать

Самый короткий путь избавиться от вещей — отнести к ближайшему мусорному контейнеру. Но не выбросить в кучу, а сложить в чистый пакет и положить где-то рядом. Люди уже привыкли: то, что лежит возле контейнера, можно забрать. Иногда с момента выноса вещи до ее исчезновения проходят считаные минуты.

Также можно отдать одежду в церковь, представительство "Красного Креста", детский дом, дом престарелых, волонтерским организациям, да и просто знакомым семьям, которые нуждаются в помощи такого рода.

Использовать самому

Если вы умеете шить, то все старые вещи можно легко переделать на новые. Из джинсов шьют сумки, из платьев — сарафаны, из кофт — майки или топы, из брюк — шорты. В сети есть тысячи роликов на тему таких переделок. Вам понадобится швейная машинка и набор принадлежностей, а также много свободного времени.

Простой способ вторичного использования одежды — носить ее на даче, на вылазках на природу. Конечно же, для этого подойдут далеко не все вещи, но часть из того, что планируете выкинуть, наверняка можно будет носить.

Ну и последний способ применения ненужной одежды — в быту. Хлопчатобумажной тканью удобно мыть окна и пол, лоскутки ярких материалов пойдут на рукоделие, шерстяные вещи послужат утеплителем для овощей в подвале, а из старого пальто получится отличная подстилка для собаки.

Как не захламить шкаф снова

После того, как вы научились правильно выбрасывать старые вещи, надо снова не вернуться к привычки "накапливать" ненужное. Не так сложно сделать генеральную уборку и выбросить все лишнее, как не допустить захламления шкафа повторно. Ведь избавиться от психологии бедности и бездумного накопительства не так просто — это работа над собой, развитие личности, посещение психолога.

Но все же постарайтесь при покупке новых вещей руководствоваться несколькими принципами:

✓ В гардеробе должно быть 70% базовых вещей — спокойных тонов, классических фасонов, без кричащих деталей. И только 30% одежды с приметными акцентами.

✓ Перед шопингом составьте луки с учетом уже имеющихся вещей. Так у вас не будет одежды, под которую ничего не подходит. Приложения для систематизации гардероба: Cloth, Wardrobe Assistant, The Iconic, Goodlook, Keep Shopping.

✓ Любите себя и позволяйте себе красивые, дорогие вещи. Пусть их в гардеробе будет немного, но в любой из них вы будете чувствовать себя на высоте.

✓ Откажитесь от спонтанных покупок, не берите одежду, потому что акция. Ну, разве что, вы ее и так собирались купить.

✓ Не стесняйтесь возвращать вещь, которую купили в порыве шопоголизма, в магазин. У вас на раздумья есть 14 дней, конечно же, при условии сохранения товарного вида.

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С точки зрения психологии, разгрузка шкафа расценивается как очищение — от грустных мыслей, неприятного прошлого, ложного изобилия. Это самый простой способ привнести в вашу жизнь ощущение порядка и гармонии. И обязательно расскажите своим близким и знакомым как правильно избавляться от старых вещей. Пусть в их жизни также станет больше гармонии. Желаем удачи!