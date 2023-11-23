Почему жидкое мыло следует заливать в унитаз

Засорение сантехники является постоянной проблемой во многих домохозяйствах, часто вызванной минеральными отложениями из жесткой воды и накоплением в трубах мочевины и осадка. Столкнувшись с засорением, у домовладельцев, как правило, есть два варианта: потратить деньги на профессиональных сантехников или найти эффективное решение, которое можно выполнить собственноручно.

UAportal рассказывает о двух проверенных методах, способствующих успешному устранению засоров унитаза, когда отсутствует вантуз.

1. Жидкое мыло

Жидкое мыло может стать спасителем в прочистке унитаза. Вот простой способ использования жидкого мыла.

- Налейте примерно полстакана жидкого мыла непосредственно в унитаз.

– Оставьте мыло в унитазе примерно на 10 минут.

– После этого влейте один литр горячей воды и терпеливо ждите 25 минут.

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В течение этого периода ожидания мыльная вода постепенно делает свое дело, устраняя засор. По истечении времени просто смойте унитаз, убедившись, что все содержимое эффективно удалено. Для более стойких засоров этот процесс можно повторить.

2. Пищевая сода и уксус

Еще один эффективный метод заключается в использовании пищевой соды и уксуса.

– Высыпьте половину пачки пищевой соды в унитаз.

- После этого добавьте стакан уксуса.

– Дайте химической реакции произойти, прежде чем заливать теплую воду.

Эта простая комбинация эффективно устраняет сильные засоры без использования вантуз или дорогостоящих магазинных химических чистящих средств.

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