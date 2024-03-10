Погрузитесь в фантастические миры: топ-5 лучших фильмов последних лет

UAportal подготовил для вас подборку фильмов от межгалактических миссий до меняющих время рассказов и фантастических миров, ставших культовыми в своем стиле. Эти фильмы приглашают зрителей в чрезвычайные происшествия.

"Люди в чёрном: Интернэшнл"

Рейтинг IMDB: 5.6

Жанр: Фантастика, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 115 минут

Год производства: 2019

Режиссер: Ф. Гэри Грэй

"Люди в чёрном: Интернэшнл" расширяет любимую вселенную, углубляясь в глобальные операции агентства "Люди в черном". С новой командой во главе, включая Агента Эйч и Агента М, они противостоят угрозе, не знающей границ.

"Капитан Марвел"

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Фантастика, приключенческий, боевик

Страна производства: США

Продолжительность: 123 минуты

Год производства: 2019

Режиссеры фильма: Анна Боден, Райан Флэк

"Капитан Марвел" знакомит нас с Кэрол Денверс, могучей супергероиней, которая оказывается в эпицентре галактического конфликта между двумя инопланетными расами. Распутывая правду о своем прошлом и своих чрезвычайных способностях, она принимает свою судьбу одного из самых могущественных существ во Вселенной.

"Довод"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Фантастика, боевик, триллер

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 150 минут

Год производства: 2020

Режиссер: Кристофер Нолан

"Довод" переносит нас в увлекательное приключение, где главный герой должен предотвратить начало Третьей мировой войны. Этот сюжет, вплетенный в сети временных экспериментов, маневрирует между временными слоями шпионажа, соперничества и опасности для будущего.

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"Дюна"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Фантастика, приключения, драма

Страна производства: США, Канада, Венгрия, Иордания, Норвегия, ОАЭ.

Продолжительность: 155 минут

Год производства: 2021

Режиссер: Дени Вильнев

"Дюна" переносит нас в эпический научно-фантастический мир Арракиса, вслед за путешествием Пола Атрейдеса, путешествующего коварными ландшафтами и политическими интригами. Эта экранизация, полная увлекательных визуальных эффектов и развернутого повествования, очаровывает своим сложным построением мира и глубокими темами власти, судьбы и выживания.

"Аватар: Путь воды"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Фантастика, приключения, боевик

Страна производства: США, Великобритания, Новая Зеландия.

Продолжительность: 192 минуты

Год производства: 2022

Режиссер: Джеймс Кэмерон

"Аватар: Путь воды" возвращает нас в увлекательный мир Пандоры, где мы отправляемся в новое, визуально потрясающее приключение. Нас ждет увлекательное путешествие, полное впечатляющих пейзажей, богатой мифологии и увлекательного экшена.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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