Погрузитесь в фантастические миры: топ-5 лучших фильмов последних лет
UAportal подготовил для вас подборку фильмов от межгалактических миссий до меняющих время рассказов и фантастических миров, ставших культовыми в своем стиле. Эти фильмы приглашают зрителей в чрезвычайные происшествия.
"Люди в чёрном: Интернэшнл"
Рейтинг IMDB: 5.6
Жанр: Фантастика, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 115 минут
Год производства: 2019
Режиссер: Ф. Гэри Грэй
"Люди в чёрном: Интернэшнл" расширяет любимую вселенную, углубляясь в глобальные операции агентства "Люди в черном". С новой командой во главе, включая Агента Эйч и Агента М, они противостоят угрозе, не знающей границ.
"Капитан Марвел"
Рейтинг IMDB: 6.8
Жанр: Фантастика, приключенческий, боевик
Страна производства: США
Продолжительность: 123 минуты
Год производства: 2019
Режиссеры фильма: Анна Боден, Райан Флэк
"Капитан Марвел" знакомит нас с Кэрол Денверс, могучей супергероиней, которая оказывается в эпицентре галактического конфликта между двумя инопланетными расами. Распутывая правду о своем прошлом и своих чрезвычайных способностях, она принимает свою судьбу одного из самых могущественных существ во Вселенной.
"Довод"
Рейтинг IMDB: 7.5
Жанр: Фантастика, боевик, триллер
Страна производства: США, Великобритания.
Продолжительность: 150 минут
Год производства: 2020
Режиссер: Кристофер Нолан
"Довод" переносит нас в увлекательное приключение, где главный герой должен предотвратить начало Третьей мировой войны. Этот сюжет, вплетенный в сети временных экспериментов, маневрирует между временными слоями шпионажа, соперничества и опасности для будущего.
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"Дюна"
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Фантастика, приключения, драма
Страна производства: США, Канада, Венгрия, Иордания, Норвегия, ОАЭ.
Продолжительность: 155 минут
Год производства: 2021
Режиссер: Дени Вильнев
"Дюна" переносит нас в эпический научно-фантастический мир Арракиса, вслед за путешествием Пола Атрейдеса, путешествующего коварными ландшафтами и политическими интригами. Эта экранизация, полная увлекательных визуальных эффектов и развернутого повествования, очаровывает своим сложным построением мира и глубокими темами власти, судьбы и выживания.
"Аватар: Путь воды"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Фантастика, приключения, боевик
Страна производства: США, Великобритания, Новая Зеландия.
Продолжительность: 192 минуты
Год производства: 2022
Режиссер: Джеймс Кэмерон
"Аватар: Путь воды" возвращает нас в увлекательный мир Пандоры, где мы отправляемся в новое, визуально потрясающее приключение. Нас ждет увлекательное путешествие, полное впечатляющих пейзажей, богатой мифологии и увлекательного экшена.
Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.
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