Полезные советы, которые помогут в борьбе с бессонницей

UAportal подготовил этот материал, который содержит полезные советы по борьбе с бессонницей – распространенной проблемой, которая может оказывать существенное влияние на повседневную жизнь, и улучшить качество сна.

График сна

Для борьбы с бессонницей рекомендуется установить последовательный график сна. Человек должен стремиться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это помогает регулировать внутренние часы организма и со временем может улучшить качество сна.

Благоприятная среда для сна

Важно, чтобы в спальне было прохладно, темно и тихо. Создав спокойную и комфортную среду для сна, можно значительно повысить шансы сразу заснуть и не просыпаться в течение ночи.

Деятельность перед сном

Желательно избегать употребления кофеина или алкоголя перед отдыхом, поскольку эти вещества могут мешать сну. Кроме того, перед сном важно ограничить пребывание перед экранами, например смартфонов и ноутбуков. Синий свет, излучаемый этими устройствами, может нарушить естественный цикл сна и бодрствование организма.

Занятия расслабляющими видами деятельности, такими как чтение или прослушивание успокаивающей музыки перед сном, могут быть полезны.

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Длительное пребывание в постели

Если вы не можете заснуть через 20 минут, рекомендуется встать с постели и заняться спокойной, нестимулирующей деятельностью, пока снова не захочется спать.

Кроме того, избегание дневного сна может облегчить засыпание ночью. Следуя этим стратегиям, можно улучшить качество отдыха и эффективно бороться с бессонницей.

Профессиональная помощь

Медицинский работник может оценить особенности сна и предоставить индивидуальные рекомендации или лечение. Когнитивная поведенческая терапия бессонницы доказана эффективным методом лечения расстройств сна и может быть предложена. В некоторых случаях также могут быть назначены лекарства.

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