Полезные советы, которые упростят уборку: Секреты опытных хозяек

Поддерживать чистоту и порядок в доме, возможно, не самая интересная задача, но это важный аспект создания уютной домашней атмосферы. Современные чистящие средства не всегда обеспечивают оптимальный результат, а использование бытовой химии может представлять риск для здоровья. UAportal подготовил 5 проверенных советов опытных домохозяек, которые помогут значительно упростить процесс уборки.

Сохранение цвета и формы тюля

Тюль – это обычное украшение для окон, которое встречается в большинстве домов. Однако эффективно очистить его, сохранив при этом цвет и форму, может быть непросто. Чтобы решить эту проблему, создайте интенсивный раствор из обычной соли и окуните в него ткань примерно на 15 минут.

Линолеум

Для тщательной очистки линолеума воспользуйтесь раствором, изготовленным из хозяйственного мыла. Нанесите мыльный раствор на пол, дайте ему полностью высохнуть, а затем протрите влажной тряпкой.

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Восстановление блеска стеклянной посуды

Даже надежная посудомоечная машина может не справиться с восстановлением красоты стеклянной посуды. В таких случаях создайте "ванную" для посуды, используя раствор соленой воды. Замочите стеклянную посуду на 10 минут, затем промойте ее водой, чтобы получить блестящий результат.

Устранение засоров в канализации

Забитый ливень может быть проблемой, но его можно быстро решить. Приготовьте смесь столового уксуса и соды и залейте ее в канализацию. Оставьте на 30 минут, затем смойте горячей водой.

Устранение запахов с ковров

Ковры иногда могут впитывать неприятные запахи. Чтобы решить эту проблему, постепенно посыпьте его пищевой содой и оставьте его примерно на 30 минут. После этого с помощью пылесоса тщательно удалите соду, оставив ковер свежим и без запаха.

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