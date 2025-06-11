Полезный рыбный пирог с томатами и спаржей

Все быстро, легко и просто! Друзья, я продолжаю снимать для вас вкусные рецепты для всей семьи 💛Этот пирог получился просто замечательным!

1 кг слоеного теста

500 г спаржи

400 г красной рыбы

200 г сметаны

50 г яиц (1 шт.)

125 г сыра моцарелла

120 г томатов черри

50 г сыра пармезан

соль (по вкусу)

Технология приготовления:

Подготовим спаржу. Моем, чистим и отрезаем твердую частицу стебля (1-2 см).

Разрезаем томаты черри пополам, можно использовать как обычные томаты, так и черри.

Подготовим красную рыбу, ее нужно нарезать небольшими кусочками.

Смешиваем сметану с яйцом, добавляем соль, перемешиваем вилкой до однородности.

Собираем пирог. Кладем на противень лист пергамента, сверху выкладываем листовое тесто.

Выливаем на тесто сметану с яйцом и распределяем.

Выкладываем спаржу.

Свержу выкладываем кусочки рыбы.

Нарезаем моцареллу кусочками и выкладываем.

Добавляем половинки томатов и поливаем оливковым маслом.

Посыпаем солью и натертым пармезаном.

Ставим пирог выпекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 25 минут, режим – подогрев снизу и конвекция.

Достаем пирог из духовки, ждем пока он немного остынет и наслаждаемся.