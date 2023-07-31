Полнолуние 1 августа: ритуалы и обряды, которые точно сработают

В эзотерике полнолуние считается самым мощным и благоприятным днем каждого лунного цикла. Принято полагать, что в эту небесную фазу любой ритуал или обряд, который проводится, несет в себе потенциал большого успеха и проявления.

Кроме того, благоприятное влияние полнолуния, распространяется на три дня до и после его пика, что дает возможность усилить свои возможности. Три ритуала и обряда можно проводить в полнолуние, чтобы воспользоваться его преобразующей силой.

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Ритуал со стаканом для исполнения желаний

Выбирайте родниковую или минеральную воду, поскольку они часто считаются чистыми и заряженными жизненной силой. Начните с формулирования четкого и искреннего желания, выражая его со всей искренностью.

Произнесите желание вслух, направляя свое намерение в воду в стакане. Затем поставьте стакан на подоконник, чтобы лунное сияние отражалось на поверхности воды.

Даже если луны не видно, верьте, что лунный свет окутывает вашу воду своей сияющей энергией. Оставьте стакан на ночь в лунном сиянии. Утром выпейте воду, мысленно представляя, что ваше желание уже исполнилось.

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Обряд для улучшения памяти

Когда наступит вечер и на небе появится полная луна, зажгите белую свечу, символизирующую чистоту и ясность. Расположитесь у окна, чтобы лунный свет освещал окружающее пространство. Закройте ненадолго глаза, концентрируя мысли, а затем обратитесь к Луне, как к уважаемому наставнику.

Вежливо попросите светило о помощи в улучшении памяти и восприятия информации. Немного помедитируйте над этим намерением, чувствуя, как лунная мудрость наполняет вас проницательностью. После того как вы примете руководство Луны, погасите свечу.

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Ритуал для усиления женственности

Чтобы установить более глубокую связь со своей внутренней женской энергией, приготовьте успокаивающую ритуальную ванну. Наполните ее водой и, используя прозрачный сосуд, наберите немного воды из ванны. Поставьте сосуд на подоконник, чтобы лунный свет напитал его лунной силой.

Через некоторое время вылейте благословенную луной воду обратно в ванну. Погружаясь в воду, зажгите белую свечу, символизирующую чистоту и лунную благодать. С каждым мгновением погружения в воду ощущайте, как лунная энергия обнимает вас, дарит спокойствие и питает вашу женственность.

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