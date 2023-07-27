Полнолуние откроет 'врата ада': чем опасно 1 августа и к каким потрясениям готовиться

Полнолуние, которое произойдет 1 августа 2023 года, в Китае называют Голодной призрачной Луной. Считается, что в эту дату открываются "врата ада", и души умерших начинают блуждать по миру. Этот день опасен тем, что проявляются самые темные уголки человеческих душ – и некоторые способны на поступки, о которых очень будут сожалеть.

По словам астрологов, полнолуние в воздушном знаке Водолея принесет не только проблемы со сном. Это будет настоящий ветер перемен и ураган эмоций, поскольку Водолеем управляет Уран, планета пробуждения.

Уран и Водолей усилят потребность в радикальных изменениях – в это полнолуние откроется то, что должно быть раскрыто. Это может касаться как профессиональных, так и семейных отношений. Вы можете быть шокированы своими выводами, но воспринимайте их как шаг к лучшей жизни. Избавьтесь от всего, что мешает вам быть собой.

В полнолуние возможно обострение депрессивных состояний, могут напомнить о себе и проблемы со здоровьем, в частности происходит снижение скорости обмена веществ, что негативно сказывается на состоянии крови. Также увеличивается риск заболеваний желудочно-кишечного тракта и отравлений.

Лучше всего отказаться в полнолуние от употребления алкоголя, просмотра фильмов ужасов и несрочных хирургических операций. Не стоит давать деньги в долг и брать в займы. Для начала масштабных проектов также не самое благоприятное время.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.