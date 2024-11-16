Пончики в карамеле: подождите садиться на диету

Собрались на диету? Подождите, сначала приготовьте эти пончики.

Для теста:

• Молоко теплое – 100 г;

• Дрожжи сухие – 1,5 ч.л;

• Мука пшеничная – 260-300 г;

• Соль – 0,5 ч.л;

• Сахар – 50 г;

• Яйца куриные – 1 шт;

• Сливочное масло – 50 г.

Для заварного крема с ванилью:

• Молоко – 300 г;

• Яйца куриные – 1 шт;

• Крахмал кукурузный - 20 г;

• Ванильный сахар – 8 г;

• Сахар – 30 г.

Для карамели:

• Сахар – 200 г;

• Вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. В чаше смешать все составляющие и замешать тесто. Оно должно быть мягким на ощупь. При необходимости добавить муки, чтобы можно было сформировать шарик.

2. Для поднятия тесто перекладываем в миску, накрываем пленкой.

3. В микроволновку ставим маленькую миску с водой и ставим на 2 мин на подогрев. Теперь сюда можно поставить тесто для поднятия.

4. Раскатываем приподнятое тесто, слоем до 1 см. Вырезаем кольцом пончики. Накрываем пленкой на 10-15 мин для того чтобы подошло.

5. Жарим в большом количестве масла при температуре 170-180° по 2 минуты с каждой стороны.

6. Сахар, яйцо, крахмал и ванильный сахар смешать в чаше с помощью венчика.

7. Молоко подогреть до парения. Влить в сахарную яичную массу и перемешать. Перелить в сотейник и заварить крем. Охладить, накрыв пленкой, чтобы она касалась крема.

8. Начинить пончики.

9. Воду с сахаром смешать в сотейнике и нагреть на среднем огне до 170-175°.

10. Одной стороной осторожно погрузить пончики в карамель.

PS:Чем дольше стоят пончики, тем карамель будет менее хрустящей.