Популярен среди любителей собак: стоит ли заводить корги

Порода корги приобрела незаурядную популярность среди любителей собак. Все чаще люди заводят эту прекрасную породу дома. UAportal делится преимуществами и недостатками корги, о которых нужно знать.

Преимущества породы

Компактный размер

Корги – это небольшие собаки, подходящие для мест с ограниченным пространством, таких как квартиры или маленькие дома.

Дружественный характер

Они носят прекрасный характер и прекрасно ладят с детьми и другими домашними животными.

Легкая транспортировка

Благодаря небольшому размеру их легко брать с собой на прогулки или в путешествии.

Умственная составляющая

Корги очень умные и изобретательные собаки, хорошо поддающиеся обучению и дрессировке.

Активность

Эти собаки обладают физической выносливостью и отлично подходят для активных владельцев.

Возраст

Корги имеют более долгую, чем в среднем, продолжительность жизни, обычно живущие от 12 до 15 лет, обеспечивая многолетнюю дружбу и радость своим хозяевам.

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Недостатки породы

Чрезмерный шум

Иногда корги могут быть достаточно шумными и относительно часто лаять, особенно если они скучают или испытывают тревогу.

Склонность к ожирению

Из-за чрезмерного кормления или недостаточной физической активности корги могут сильно набирать вес.

Потребность в упражнениях

Они нуждаются в достаточной физической активности, поэтому важно предоставлять им возможность бегать и гулять.

Проблемы со спинным стволом

У корги типично короткое туловище и длинные спинные позвонки, иногда может приводить к проблемам со спинным стволом.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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