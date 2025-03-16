Постные голубцы с картофелем и грибами
Друзья, начался Великий Пост, я знаю, что многие из вас ждут от меня постные блюда.
Поэтому готовим очень простые и вкусные голубцы. Всё будет легко!
Голуби с картошкой и грибами
Белокочанная капуста - 1 шт.
Картофель - 1 кг
Грибы – 400 г
Лук – 2 шт
Морковь – 1 шт
Чеснок – 2-3 зубчика
Масло растительное (для жарки)
Соль, перец – по вкусу
Вода – 250 мл
Томатная паста - 1 ст.л.
Подготовим капусту.
Нарезаем лук и грибы, натираем морковь.
Лук и морковь пассируем на сковороде с маслом 5-7 минут.
Добавляем в морковь с луком грибы, обжариваем до золотистого цвета, снимаем с плиты.
Натираем картофель на грубой терке, процеживаем через сито.
К натертому картофелю добавляем зажарку, соль, перец, перемешиваем.
Формируем голубцы. Выкладываем их в кастрюлю застеленную капустными листьями. Заливаем соусом и готовим в духовке 1,5-2 часа.
Приятного аппетита!