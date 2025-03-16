Постные голубцы с картофелем и грибами

Друзья, начался Великий Пост, я знаю, что многие из вас ждут от меня постные блюда.

Поэтому готовим очень простые и вкусные голубцы. Всё будет легко!

Голуби с картошкой и грибами

Белокочанная капуста - 1 шт.

Картофель - 1 кг

Грибы – 400 г

Лук – 2 шт

Морковь – 1 шт

Чеснок – 2-3 зубчика

Масло растительное (для жарки)

Соль, перец – по вкусу

Вода – 250 мл

Томатная паста - 1 ст.л.

Подготовим капусту.

Нарезаем лук и грибы, натираем морковь.

Лук и морковь пассируем на сковороде с маслом 5-7 минут.

Добавляем в морковь с луком грибы, обжариваем до золотистого цвета, снимаем с плиты.

Натираем картофель на грубой терке, процеживаем через сито.

К натертому картофелю добавляем зажарку, соль, перец, перемешиваем.

Формируем голубцы. Выкладываем их в кастрюлю застеленную капустными листьями. Заливаем соусом и готовим в духовке 1,5-2 часа.

Приятного аппетита!