Постный майонез – идеальное дополнение к весенним блюдам!
Такого рецепта вы еще нигде не видели! Быстрый, простой и вкусный – этот майонез отлично подойдет для Великого поста и легких весенних салатов.
Попробуйте сами!
Ингредиенты:
Вода от консервированного нута
Горчица
Соль
Сок лимона
Масло
Приготовление:
Все ингредиенты поместите в высокую чашу.
Взбейте блендером до однородной густой массы.
Готово! Добавляйте в любимые салаты и вкушайте!
Быстро, просто, полезно!
Попробуй приготовить – и удиви родных новым вкусом!