Потомки волков: топ-5 интересных фактов о собаках, которые могут удивить

Собаки – волшебные создания, которые являются нашими верными спутниками на протяжении тысячелетий. UAportal подготовил 5 интересных фактов о хвостатых друзьях, которые вы, возможно, не знали.

Потомки волков

Вопреки расхожему мнению, собаки не являются отдельным видом, а скорее потомками волков. Путем одомашнивания люди превратили хищников в разнообразные породы, которые у нас есть сегодня.

Отличное обоняние

Одной из выдающихся характеристик собак является их исключительное обоняние. Обнаружено, что обоняние собаки в 10 000-100 000 раз сильнее, чем у человека. Эта невероятная способность позволяет им обнаруживать определенные болезни, находить пропавшие люди и запрещенные вещества.

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Язык тела

Хотя собаки лают и воют, чтобы дать о себе знать, значительная часть их коммуникации происходит с помощью языка тела. Виляние хвостом, положение ушей и выражение лица передают разные сообщения и эмоции.

Собачьи сны

Знали ли вы, что собаки, как и люди, видят сны? Если вы когда-нибудь замечали, что ваша собака дергается или двигает лапами во время сна, это признак того, что она видит сновидение.

Они помнят все

Собаки обладают прекрасной памятью, что позволяет им запоминать события, места и людей в течение длительного времени. Именно поэтому они могут узнавать своих хозяев даже после многолетней разлуки.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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