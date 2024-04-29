Появились муравьи: советы по эффективной борьбе с вредителями

Муравьи могут быть постоянной проблемой в домах, но существуют проверенные методы борьбы с ними. UAportal выяснил, что, следуя этим советам, люди могут значительно снизить вероятность появления вредителей.

Правильное хранение продуктов питания

Муравьи привлекают источники пищи, поэтому одним из лучших способов борьбы с ними является правильное хранение всех продуктов питания. Это означает, что нужно герметично закрывать все контейнеры, убирать крошки и разлитую пищу, а также поддерживать чистоту на кухне и столовой.

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Препятствуйте появлению

Муравьи могут проникать в дома через крошечные щели и отверстия. Чтобы контролировать их проникновение, все трещины и щели следует замазать герметиком, особенно в фундаменте, стенах и окнах.

Используйте природные репелленты

Наиболее распространенные варианты включают использование корицы, мятного масла, уксуса или цитрусовых шкурок. Эти природные репелленты безопасны в использовании и могут удержать муравьев от проникновения в жилые помещения.

Приманки

Если вы сталкиваетесь с постоянной проблемой муравьев, эффективным методом борьбы с ними может быть установка приманок. Их следует размещать в местах, где наиболее активны муравьи, и держать их в местах, недоступных для детей и домашних животных.

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