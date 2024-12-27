Правила питания на праздники

Напоминаю, что праздники – не повод бесконечно перекусывать) да, мы собираемся за столом, но не чтобы наесться, а разделить время вместе

•••Вам не нужно выбирать только гедонистический досуг без границ или оставаться только ЗОЖником •••

Несколько напоминаний: