Праздничная утка с яблоками и медом: рецепт

Мой любимый рецепт на праздники, который легко готовить и всегда наслаждается родным.

Ну-ка готовить!

Очень важно запекать утку плотно закрытой в гусятнице (или в другой емкости плотно закрытой фольгой), чтобы она не была сухой.

1 утка – моя 2,2 кг

70 г горчицы (нежная или средняя)

80–90 г меда

6–7 средних зеленых яблок (лучше Семиренко)

7 небольших картофелин (можно добавить морковь и корни)

2 пачки приправ к мясу – в составе уже есть соль, паприка, немного томатов, лук, перец чили, черный перец, душистый перец, тмин, лавровые листья, базилик, майоран, петрушка, гвоздика.

Утку промываю, высушиваю полотенцем, обжигаю, удаляю остатки перьев, отрезаю третью фалангу крыла. Натираю специями.

Яблоки очищаю от кожуры, разрезаю на 4-6 частей.

Мед смешиваю с горчицей, добавляю яблоки, перемешиваю, фарширую ими утку. Остатком меда натираю утку сверху и желательно поставить ее на ночь (можно и на 2), но хотя бы на несколько часов. Надо пройтись маринадом и солью со специями (яблоки, которые остались рядом с уткой).

Перед приготовлением достаю утку из холода. В гусятницу выкладываю на дно картофель и корни (по желанию). Сверху кладу утку и остатки яблок, поливаю маринадом, стекшим с утки. Можно добавить 70 г вина или воды. Закрываю пергаментом и крышкой.

Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час, затем понижаю температуру до 120 градусов и запекаю еще 3 часа.

После этого открываю фольгу, поливаю утку полученным соком и поднимаю температуру до 200–220 градусов и довожу до румяной корочки.

Достаю, собираю лишний жир и наслаждаемся.

Советы:

Можно добавить зерновую горчицу.

Запекать можно в любой емкости, плотно закрыв фольгой.

Если готовите утку днем, а вечером, оставьте ее в духовке на 75 градусов, плотно закрыв пергаментом и крышкой. Так утка может простоять 4-5 часов, будет горячей и очень нежной.

Напишите, что вы готовите к новогодним праздникам?