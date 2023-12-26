Предметы домашнего обихода, которые следует часто менять

Присутствие микробов в доме представляет значительную угрозу. UAportal рассказывает о нескольких часто используемых предметах, бессознательно служащих питомниками бактерий, и их следует регулярно заменять для поддержания максимальной чистоты и гигиены.

1. Шторы для ванной комнаты

Обычно используются в ванных комнатах, где влажная среда способствует развитию плесени. Несмотря на попытки очистить шторы с помощью дорогостоящих химических средств, наиболее эффективным решением является их полная замена. Покупая новые шторы, вы сможете без особого труда поддерживать гигиеническую атмосферу.

2. Коврики

Предназначенные специально для предотвращения попадания грязи в ваше жилое пространство, коврики у входа имеют тенденцию накапливать большое количество мусора и бактерий со временем. Чтобы обеспечить максимальную чистоту, рекомендуется заменять их свежими в начале каждого сезона.

3. Полотенца

Несмотря на то, что многие не знают, полотенца скрывают в себе большое количество бактерий. Когда мы вытираемся загрязненным полотенцем, мы бессознательно снова переносим микробы на кожу. Как следствие необходимо менять полотенца после каждого использования. Кроме того, использование бумажных полотенец в качестве альтернативы может сэкономить время и затраты, связанные со стиркой.

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4. Банные полотенца

Хотя рекомендуется менять полотенца после каждые 2-3 использования, важно помнить, что на них также сохраняются бактерии. Чтобы поддерживать чистоту, вместо традиционного бельевого кондиционера используйте уксус для полоскания полотенец.

5. Мусорные баки

Если кухня пронизана постоянным запахом отходов, это явный признак того, что мусорное ведро следует немедленно заменить. Поддерживать кухню в чистоте и свежем аромате очень важно для приятного обитания.

6. Мыльницы

Для соблюдения гигиенических стандартов мыльницы необходимо периодически заменять. Один из практических советов – защитить металлические мыльницы от ржавчины путем нанесения слоя прозрачного лака для ногтей.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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