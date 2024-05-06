Предрассудки и поверья, связанные с иглой, которые лучше соблюдать

Иглы имеют огромное мистическое значение, олицетворяя женскую силу и магическую энергию, широко используются в ритуалах и волшебствах. UAportal рассказывает о самых популярных народных приметах, связанных с иглами.

Защита от негатива

Игла является мощным защитным инструментом, как и булавка. Чтобы предотвратить заглядывание посторонних глаз в дом, принято прикреплять иглу к занавеске. Иглы традиционно втыкали наши предки в стены, дверные рамы, под кровати и даже в детские кроватки для дополнительной защиты.

Заговоры с чужими иглами

Важно не одалживать иглы малознакомым людям, поскольку они могут легко призвать на себя черную магию. Заговоры с использованием игл доступны многим, но последствия могут быть печальными, что приводит к несчастным случаям, семейным конфликтам или финансовым трудностям.

Магнит для денег

Чтобы обеспечить финансовое благополучие, не рекомендуется хранить иглу без нити в проушине. Они должны иметь свое отведенное место, будь то футляр или коробочка. Неорганизованность в их хранении может привлечь бедность.

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Сломалась игла – жди счастье

Если во время шитья ломается игла, это считается признаком хороших новостей и подарков. Славянский фольклор связывает этот предмет с судьбой, считая, что сломав иглу, человек разрывает цепь несчастий, приглашая счастье.

Не шейте в плохом настроении

Важно не заниматься шитьем, находясь в отрицательном настроении. Одежда, созданная с плохими пожеланиями, может принести вред. Если работа дается с трудом, нити путаются или игла колет пальцы, это означает присутствие негатива в жизни.

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