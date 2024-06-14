Представители трех знаков зодиака получат возможности в разных сферах жизни

UAportal подготовил гороскоп, в котором говорится о влиянии драгоценных камней на три знака зодиака: Дева, Весы и Стрелец. Узнаем о силе бриллиантов, топазов и бериллов, которые могут направлять и расширять возможности людей.

Дева

Считается, что бриллианты защищают от черного колдовства, ссор, психических и физических заболеваний, раскрывают тайны и дарят власть. Эти драгоценные камни служат защитным щитом, предохраняя от негативных воздействий и способствуя ясности мышления. Для Дев сила бриллиантов усилит интуицию и раскроет скрытые истины.

Весы

Топаз с его волшебными оттенками синего, золотистого, розового и красного усиливает интуицию и помогает влиять на других. Весы будут естественно притягивать энергию топаза, поскольку он усиливает дипломатические навыки и способствует гармоничным отношениям.

Стрелец

Берилл с его яркими зелеными оттенками будет резонировать со Стрельцами. Считается, что этот драгоценный камень приносит удачу в любви, помогает в научных изысканиях и обеспечивает защиту в путешествиях. Берилл усиливает авантюрный дух и любознательность Стрельцов. С силой берилла можно получить новый опыт и расширить горизонты.