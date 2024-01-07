Прекращение поддержки Steam для Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1: Что это значит

В недавнем заявлении Valve говорится, что официальная поддержка Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 в Steam заканчивается в 2024 году. UAportal рассказал, что пользователям, все еще работающим на этих старых системах, теперь нужно будет обновиться до Windows 10 или Windows 11, чтобы продолжить доступ к Steam.

Продолжение работы

Хотя следует отметить, что Steam будет продолжать функционировать на вышеперечисленных операционных системах, отсутствие будущих обновлений означает, что любые потенциальные ошибки или проблемы будут оставаться нерешенными.

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Предупреждение

Valve уже предупреждала пользователей о грядущих переменах, сообщив им в марте прошлого года, что Steam больше не будет поддерживать Windows 7, 8 и 8.1. На это решение повлияло прекращение компанией Google поддержки своего браузера Google Chrome и лежащего в его основе движителя Chromium, используемого в Windows-версии Steam.

Финальное обновление

Важно помнить, что Microsoft выпустила финальное обновление Windows 7 в начале 2020 года. По ее примеру, другие крупные игроки, такие как Google Chrome и Nvidia, также прекратили поддержку этих старых версий ОС.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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