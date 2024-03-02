Презентация нового флагмана Xiaomi Redmi Note 13: Когда ждать

Компания Xiaomi собирается представить на мировом рынке долгожданную серию смартфонов Redmi Note 13. Недавно производитель вскрыл дату выхода этих долгожданных устройств. Согласно официальной информации, презентация запланирована на 15 января, что положило конец интриге вокруг запуска.

Что нового

Ожидается, что серия Redmi Note 13 будет включать, по меньшей мере, три модели: Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+. Эти смартфоны будут оснащены передовыми функциями, включая OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, передовые процессоры Qualcomm и MediaTek, впечатляющие камеры, способные создавать изображения с разрешением до 200 Мп и надежные аккумуляторы емкостью 5 000 мАч.

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Зарядка

Примечательно, что каждое устройство серии поддерживает быструю зарядку мощностью до 120 Вт. Эта исключительная возможность подзарядки позволит пользователям быстро пополнять заряд своих устройств и обеспечивать использование в течение всего дня.

Поклонники смартфонов во всем мире с нетерпением ждут официального запуска серии Xiaomi Redmi Note 13, который запланирован на 15 января. Следите за новостями об этих замечательных смартфонах, обещающих непревзойденную производительность и инновации в мобильной индустрии.

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