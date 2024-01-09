Придумал свой язык: Пять фактов о Джоне Толкине

UAportal подготовил пять увлекательных аспектов жизни Джона Толкина, проливающих свет на малоизвестные грани легендарного автора. Способность Толкина сочетать творчество и ученость в сочетании с его волшебным чувством юмора делает его, безусловно, уникальной фигурой в мире литературы.

Происхождение

Мало кто знает, что корни Толкина простираются вплоть до Южной Африки. Его отец, Артур Руэл Толкин, работал в банковском секторе в Блумфонтейне, который сейчас находится в провинции Свободный штат.

3 января 1892 года Джон Рональд Руэл Толкин появился на свет в Блумфонтейне как старший сын. Его младший брат, Хиллари Артур Руэл Толкин, родился в 1894 году.

Энтузиаст языка, поощренный своей матерью

Увлечение Толкина языками зажгла не кто иной, как его мать, Мейбл Толкин. Еще до того, как он начал получать формальное образование, Мейбл познакомила его с основами латинского языка, разжег в нем пристрастие к разным языковым средствам выражения, которое осталось на всю жизнь.

Эпическая история любви Толкина и Эдит

В возрасте 16 и 19 лет, соответственно, Толкин и Эдит Братт пересеклись. Их первая связь переросла в глубокую привязанность, но их углубляющиеся отношения столкнулись с препятствиями. Отец Фрэнсис, опекун Толкина, не одобрял их союз и настаивал на том, чтобы он сосредоточился исключительно на учебе.

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Согласно этим строгим приказам, Толкину было запрещено видеться или переписываться с Эдит в течение лет его учебы. Прошло три долгих года, прежде чем они смогли воссоединиться.

Язык на первом месте, история – на втором

Творческий гений Толкина выходил за пределы повествования. К 1917 году он разработал квенью, эльфийский язык большого изящества, который впоследствии дал толчок к созданию другого эльфийского языка, известного под названием синдарин.

Чувство юмора

Неизвестно для многих, что Толкин обладал озорным и даже игривым чувством юмора. Несмотря на свою мудрость и ученость, он имел способность потакать школьному веселью. Согласно рассказам Карпентера, Толкин время от времени надевал наряды англосаксонского воина с топором и причудливо гонялся за удивленными соседями по дороге, вызывая у них одновременно и страх, и смех.

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