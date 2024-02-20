Приключенческие фильмы, которые вызовут целый ряд эмоций во время просмотра

Приготовьтесь к остросюжетному экшену, завораживающим локациям и эпическим финалам. UAportal рассказал о пяти лучших приключенческих фильмах с 2017 по 2021 год.

"Джуманджи: Новый уровень"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Боевик, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 123 минуты

Год: 2019

Главный продюсер: Дуэйн Джонсон

"Джуманджи: Новый уровень" следует за героями из предыдущего фильма, когда они возвращаются в опасный мир Джуманджи. К игре присоединяются неожиданные игроки, создавая новые вызовы и забавные казусы. С новыми уровнями, новыми местностями и преградами, которые нужно преодолеть, они должны работать вместе, чтобы выжить и завершить игру.

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"Мстители: Война бесконечности"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Боевик, приключения, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 129 минут

Год: 2019

Главный продюсер: Кевин Файги

Фильм рассказывает о Мстителях и их союзниках, объединяющихся для борьбы с могущественным Таносом. Он стремится собрать все шесть камней бесконечности, чтобы изменить вселенную в соответствии со своими собственными идеалами. Мстители, среди которых Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Черная Вдова, Халк и многие другие, должны объединиться, чтобы остановить Таноса и не дать ему обрести безграничную власть.

"Человек-паук: Вдали от дома"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Боевик, приключения, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 129 минут

Год: 2019

Главный продюсер: Кевин Файги

События фильма "Человек-паук: Вдали от дома" происходят после событий фильма "Мстители: Финал", когда Питер Паркер, также известный как Человек-паук, отправляется в школьное путешествие в Европу, надеясь отдохнуть от роли супергероя. Однако его планы прерываются, когда таинственные существа, называемые Элементалами, начинают сеять хаос. Питер вербует Ник Фьюри, и он объединяется с новым супергероем Мистерио, чтобы остановить угрозу.

"Райя и последний дракон"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 107 минут

Год производства: 2021

Главный продюсер: Walt Disney Animation Studios

"Райя и последний дракон" – это полное экшена и душевности анимационное приключение, события которого разворачиваются в фэнтезийном королевстве Кумандра, где бесстрашная воина Рая отправляется на поиски последнего дракона. С надеждой победить древнее зло и восстановить мир на своей земле, Рая встречает на своем пути разных союзников и противников.

"Круиз по джунглям"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Боевик, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 127 минут

Год: 2021

Главный продюсер: Дуэйн Джонсон

"Круиз по джунглям" – увлекательный приключенческий фильм, действие которого разворачивается в начале 20 века. Фильм рассказывает о харизматичном капитане Фрэнке и отважной исследовательнице Лили, отправляющихся в грандиозное путешествие по джунглям Амазонки на поиски мифического дерева с целебными свойствами. По дороге они сталкиваются с опасными препятствиями, сверхъестественными силами и другими экспедициями со зловещими намерениями.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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