Приключения и детский смех гарантированы: удивительные мультфильмы, которые запомнятся надолго

В волшебном мире мультфильмов период между 2010 и 2013 годами стал временем появления исключительных шедевров, которые очаровали зрителей всех возрастов. UAportal подготовил подборку лучших историй и захватывающих приключений.

"Рапунцель: Запутанная история"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 40 мин

Год производства: 2010

Режиссе: Нэйтан Грено, Байрон Ховард

"Рапунцель: Запутанная история" рассказывает историю Рапунцель, юной принцессы с волшебными длинными волосами, которая всю свою жизнь провела в ловушке в башне. Когда волшебный вор Флинн Райдер наталкивается на ее башню, они заключают сделку и отправляются в захватывающее приключение за пределы ее защищенного мира. Во время своего путешествия они встречают незабываемых персонажей, сталкиваются с опасностью и открывают для себя истинный смысл любви и самопознания.

"Кунг-фу Панда 2"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час. 30 мин.

Год производства: 2011

Режиссер: Дженнифер Ю Нельсон

В"Кунг-фу Панда 2"наш любимый герой По продолжает свое путешествие как Воин Дракона, защищая Долину Мира вместе со своими собратьями – мастерами кунг-фу, Неистовой Пятеркой. Когда древний злодей, Лорд Шен, угрожает завоевать Китай с помощью мощного оружия, По должен раскрыть тайны своего прошлого, чтобы остановить разрушительные планы врага.

"Ледниковый период 4: Континентальный дрейф"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 28 мин

Год производства: 2012

Режиссер: Стив Мартин, Майк Турмайер

"Ледниковый период 4: Континентальный дрейф" переносит нас в еще одно ледяное приключение с Мэнни, Диего и Сидом, которые отправляются в плавание на айсберге после того, как катастрофическое событие разлучает их с друзьями и семьей. Столкнувшись с пиратством, смертоносными существами и собственными личными конфликтами, они должны найти путь домой и воссоединиться со своими близкими.

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"Университет монстров"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 44 мин

Год производства: 2013

Режиссер: Дэн Скэнлон

"Университет монстров" возвращает нас во времена, когда наши любимые Майк Вазовски и Джеймс Салливан, впервые встретились в колледже. Мультфильм демонстрирует их невероятную дружбу, когда они преодолевают вызовы программы запугивания в Университете монстров, соревнуясь за звание лучших страшил. На этом пути они раскрывают свои настоящие таланты, открывают для себя важность командной работы и усваивают ценные жизненные уроки о том, как принимать неудачи и находить свой настоящий путь.

"Гадкий я 2"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 38 мин

Год производства: 2013

Режиссеры: Пьер Коффин, Крис Рено

"Гадкий я 2" возвращает любимого суперзлодея Грю, который исправился и пытается справиться с задачами, связанными с выполнением обязанностей тайного агента, отцовством и новоявленным чувством любви. Когда таинственный злодей угрожает миру, Грю вступает в Антизлодейскую лигу, чтобы помочь спасти мир. Вместе со своими верными помощниками Грю должен раскрыть личность злодея, одновременно разбираясь в сложностях своей личной жизни.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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