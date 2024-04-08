Приключения, смех и трогательные истории: лучшие фильмы для семейного просмотра
Почувствуйте магию семейного кино с подборкой лучших комедийных фильмов 2020-2022 годов от UAportal. Эти истории полны захватывающих приключений, смеха и трогательных моментов, которые очаруют зрителей всех возрастов.
"Кролик Питер 2"
Рейтинг IMDB: 6.2/10
Жанр: Комедия, семейный
Страна производства: США
Продолжительность фильма: 93 минуты
Год выпуска: 2020
Режиссер: Уилл Глак
В этом замечательном продолжении озорной Кролик Питер отправляется в увлекательное приключение за пределы сада мистера Мак Грегора. Увлеченный безграничными возможностями, Питер попадает в различные забавные, но одновременно и опасные ситуации. Вместе со своими друзьями он должен преодолевать трудности, открывать для себя истинное значение семьи и доказывать, что он может стать значительно полезнее, чем просто кролик-озорник.
"Где моя челюсть, чувак"
Рейтинг IMDB: 5.5/10
Жанр: Комедия, семейный
Страна производства: США
Продолжительность фильма: 94 минуты
Год выпуска: 2020
Режиссер: Тим Хилл
"Где моя челюсть, чувак" рассказывает о комедийном противостоянии между маленьким Питером и его озорным дедушкой, который неожиданно переезжает к ним и занимает комнату Питера. То, что сначала кажется веселой и безобидной шуточной войной, быстро перерастает в настоящую битву, разделяя семью и доводя отношения до предела.
"Большой красный пес Клиффорд"
Рейтинг IMDB: 5.9/10
Жанр: Комедия, семейный
Страна производства: США
Продолжительность фильма: 96 минут
Год выпуска: 2021
Режиссер: Уолт Беккер
Основанный на любимом персонаже детской книги, "Большой красный пес Клиффорд" рассказывает трогательную историю Эмили Элизабет и ее необычайного лучшего друга Клиффорда. Когда из маленького щенка Клиффорд волшебным образом превращается в огромного красного пса, их тихая городская жизнь переворачивается с ног на голову.
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"Охотники за привидениями: Наследники"
Рейтинг IMDB: 7.0/10
Жанр: Комедия, семейный
Страна производства: США
Продолжительность фильма: 124 минуты
Год выпуска: 2021
Режиссер: Джейсон Райтман
Продолжение культовой франшизы "Охотники за привидениями: Наследники" приглашает зрителей в увлекательное и ностальгическое путешествие, полное смеха, призрачных встреч и сверхъестественных тайн. В маленьком городке мать-одиночка и ее дети устанавливают связь с первой командой Охотников за привидениями и открывают собственные сверхъестественные способности.
"Соник в кино 2"
Рейтинг IMDB: 6.5/10
Жанр: Комедия, семейный
Страна производства: США
Продолжительность фильма: 122 минуты
Год выпуска: 2022
Режиссер: Джефф Фаулер
После успеха первой части, "Соник в кино 2" возвращает любимого персонажа видеоигр и знакомит с новыми увлекательными приключениями. Вместе со своими верными друзьями Соник должен выжить в мире, полном роботов-противников и дьявольских планов.
Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.
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