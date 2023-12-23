Приносит только негатив: 4 вещи в вашем доме, от которых стоит избавиться

На положительную и отрицательную энергетику в доме влияют находящиеся в нем предметы. Если чувство усталости и печали не покидает вас, возможно, пора начать с тщательной уборки дома. UAportal рассказывает, почему некоторые предметы следует выбросить из дома.

Битая посуда и треснутые зеркала

Сколотые чашки и тарелки следует выбрасывать без колебаний. Они могут нанести потенциальный вред. Кроме того, желательно убрать из дома зеркала с трещинами во избежание появления отрицательной энергии.

Чучело животных

Чучело животных часто рассматриваются эзотериками как объекты, которые могут притягивать неприятности в дом. Хотя многие воспринимают их как невинные игрушки, считается, что их энергетика может нарушить положительный поток энергии в помещении.

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Хлам и мусор

Рекомендуется периодически разбирать свой гардероб и убирать все ненужные вещи из жилого пространства. Они только засоряют простор и разрушают атмосферу комфорта.

Предметы, связанные с неприятными воспоминаниями

Очень важно, чтобы вы не держали дома предметы, вызывающие неприятные воспоминания или раздражение. Такие предметы могут вызвать негативные чувства и препятствовать вашему общему благополучию. Выбирайте жилую среду, свободную от отрицательных эмоциональных ассоциаций прошлого.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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