Привлечение финансового благополучия: как деньги заряжать энергией

Откройте для себя скрытое таинство привлечения богатства с помощью одной долларовой банкноты. UAportal подготовил механизм усиления денежной силы.

Согласно эзотерическим верованиям, деньги обладают магнетической силой, часто притягивая к себе людей, которые ими уже владеют. Однако проведение правильных ритуалов может значительно повысить шансы получения финансового достатка.

Долларовая банкнота, являющаяся эмблемой американской денежной системы, как и любая другая валюта, несет в себе огромную энергетику. Она заслуживает уважения и не должна восприниматься легкомысленно. Чтобы активировать энергетику $1, важно правильно складывать и носить с собой купюру, желательно в период растущей Луны.

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Для активизации силы соблюдайте следующие практики

Составьте банкноту в благоприятную форму

Согните купюру так, чтобы портрет Джорджа Вашингтона был повернут лицом к вам. Расположите банкноту так, чтобы верхняя часть была справа, а нижняя – слева. Затем согните верхний левый угол к правому краю, создавая прямоугольник. Сложите верхнюю часть так, чтобы получился треугольник.

Активируйте мощную энергию

Поверните сложенную купюру, чтобы открыть другую сторону, на которой находится пирамидка с глазом на вершине. Убедитесь, что вершина пирамиды устремлена вверх, осторожно повернув купюру на 90 градусов по часовой стрелке.

Для усиления эффекта держите заряженную купюру в самом маленьком отделении кошелька. Удерживайтесь от развертывания сгибов или извлечения банкноты для достижения максимальной эффективности. Также эксперты рекомендуют использовать кошелек, излучающий красные или зеленые оттенки.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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