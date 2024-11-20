Признаки, которые помогут понять, что ваш партнер не готов к близким отношениям

Избегающих партнеров не всегда легко распознать: они могут быть заботливыми и даже любящими, но вместе с тем эмоционально отстраненными и не готовыми к глубокой близости. В этой статье я расскажу вам о семи главных признаках избегающих партнеров, которые помогут понять, действительно ли ваш партнер стремится к близким отношениям или бессознательно избегает их.

1. Избегает разговоров о чувствах и будущем

Если ваш партнер неохотно говорит о чувствах или вообще пытается избегать этих тем, это может свидетельствовать о его страхе перед глубокой привязанностью. Избегающие партнеры часто боятся, что близость приведет к боли или потере контроля над собой. Поэтому они часто переводят разговоры на легкие темы или шутят, когда речь заходит о чем-то серьезном.

2. Стремится иметь много личного пространства

Избегающий партнер может постоянно стремиться оставаться на определенном расстоянии как физически, так и эмоционально. Таким людям нужно время в одиночестве для эмоциональной "перезагрузки". Это может проявляться в желании избегать частых встреч или избегать проживания вместе, даже если отношения продолжаются долго.

3. Исчезает или становится холодным в кризисные моменты

Одним из самых ярких признаков избегающего партнера является его отсутствие в те моменты, когда требуется поддержка. Когда вы переживаете сложный период или испытываете эмоциональную боль, такой партнер может избегать контакта, потому что не хочет сталкиваться с интенсивными эмоциями. Они часто оставляют вас один на один с вашими переживаниями, объясняя это усталостью, работой или другими обязанностями.

4. Испытывает дискомфорт от проявления нежности

Часто избегающие партнеры чувствуют себя неудобно от публичных проявлений нежности или даже эмоциональной открытости в частном пространстве. Это может быть объятие, поглаживание или даже продолжительное держание за руку – для избегающих людей такие жесты могут казаться чрезмерными. Они предпочитают минимальный физический контакт, даже если находятся в долгих отношениях.

5. Инициирует конфликты на расстоянии

Избегающие партнеры часто могут начинать ссоры или обсуждать серьезные вопросы именно тогда, когда находятся на расстоянии. Такой партнер может выбирать ссориться по телефону или переписке, чтобы сохранить ощущение контроля и не вступать в прямой контакт. Это позволяет избегать конфронтации лицом к лицу, которая может показаться ему слишком эмоционально нагружающей.

6. Не чувствует ответственности за отношения

Чувство обязательств часто вызывает у избегающих партнеров тревогу. Такой партнер может оставлять все важные решения на вас, не проявляя особого интереса к общему будущему. Они могут легко перекладывать ответственность на вас, предоставляя минимум усилий по развитию отношений.

7. Стремится избегать каких-либо серьезных обязательств

Избегающие партнеры в большинстве своем боятся четких обязательств. Часто они затягивают планирование свадьбы, совместного проживания или рождения детей. Это может проявляться в уклонении от принятия важных решений, частом отложении важных шагов или же в постоянных отговорках.

Что делать, если ваш партнер избегает близости?

Если вы узнали своего партнера по этим признакам, важно попытаться открыто обсудить ваши потребности и ожидания. Не бойтесь говорить о своих чувствах, но не давите на партнера. Кроме того, поддержка психолога может помочь лучше понять его внутренние переживания и страхи.

Помните, что избегающий стиль привязанности – это только особенность, которая может изменяться со временем и поддержкой. Но важно понимать, что для счастливых отношений обе стороны должны прилагать усилия, и вы также имеете право на искренность и близость в ваших отношениях. Будьте счастливы. Ваша психолог и кризисный консультант Ирина Шенье.