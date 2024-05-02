Продукты, которые помогут укрепить иммунитет: простые советы для каждого

Укрепление иммунной системы имеет немаловажное значение для общего состояния здоровья. UAportal рассказал, какие продукты включить в рацион для улучшения общего самочувствия.

Цитрусовые фрукты

Фрукты, такие как апельсины, лимоны и грейпфруты, богаты витамином С, который может помочь укрепить иммунитет и предотвратить болезни.

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Болгарский перец

Болгарский перец, особенно красный, содержит много железа и антиоксидантов. Включение этих фруктов и овощей в ежедневный рацион может обеспечить естественную защиту от сезонных заболеваний.

Кисломолочные и квашеные продукты

Йогурт и продукты брожения, такие как кимчи и квашеная капуста, содержат пробиотики, способствующие здоровью кишечника.

Чеснок и имбирь

Веками использовали в пищу чеснок и имбирь в качестве натуральных средств от различных недугов, в том числе для поддержания иммунной системы. Оба ингредиента содержат соединения с антимикробными и противовоспалительными свойствами.

Добавление чеснока и имбиря в пищу не только улучшает вкус блюд, но и способствует общему укреплению здоровья.

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