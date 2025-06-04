Продукты, сжигающие жиры

Правда.

Но есть такие популярные для нас продукты, которые помогают нам худеть лучше.

А именно:

Ананас.

Ранее считали, что содержащийся в нем бромелайн разрушает мембрану жировых клеток. Сегодня доказано, что этот фермент ускоряет переваривание животных белков.

Грейпфруты.

Эти цитрусовые плоды не способствуют сжиганию жира напрямую. Но у них есть уникальный флавоноид, который существенно ускоряет обмен веществ и положительно влияет на систему усвоения сахара в организме.

Пряности и специи: острый перец, имбирь, куркума, чеснок, корица.

Они ускоряют метаболизм и усвоение макронутриентов, стимулируют перистальтику кишечника, оказывают благоприятное влияние на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу.

Большинство из них оказывают положительное влияние на углеводно-липидный обмен, так как усиливают чувствительность инсулиновых рецепторов, что в свою очередь улучшает утилизацию глюкозы.