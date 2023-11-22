Профилактика и борьба с пауками: что нужно знать

UAportal подготовил практические советы по профилактике и борьбе с пауками. Мы подготовили исчерпывающую инструкцию с практическими советами по действиям, которые помогут защитить дом от вредителей.

Один из лучших способов оградить свой дом от пауков – заклеить все потенциальные точки входа. Проверьте, нет ли трещин или зазоров вокруг окон, дверей и труб, и замажьте их.

Убедитесь, что москитные сетки в хорошем состоянии и надежно закреплены, чтобы предотвратить проникновение пауков. Кроме того, подумайте об установке дверных занавесей, чтобы закрыть щели внизу двери и не допустить попадания пауков внутрь.

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Поддерживайте чистоту

Пауков привлекает беспорядок и темные углы, поэтому очень важно поддерживать чистоту и порядок в вашем доме. Регулярно вытирайте пыль и пылесосите, чтобы удалить паутину и потенциальные тайники. Обратите внимание на такие места, как подвалы, чердаки и подполье, поскольку они, как правило, привлекательны для пауков.

Устраните источники пищи

Пауков также привлекают места с доступными источниками пищи. Сохраняйте пищу в герметичных контейнерах и немедленно убирайте все разлитые продукты и крошки.

Используйте природные средства отпугивания

В дополнение к физическим аспектам защиты от пауков, вы также можете использовать естественные отпугиватели. Пауки не любят некоторые запахи, такие как мята, цитрусовые и уксус. Смешайте несколько капель эфирного масла с водой и распылите его вдоль подоконников, дверных проемов и других потенциальных точек проникновения.

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