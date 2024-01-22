Пронзительные истории любви: топ пять мелодрам, которые стоит посмотреть
UAportal рассказал о лучших мелодраматических фильмах, которые очаровали зрителей в период с 2015 по 2018 год. Эти фильмы рассказывают пронзительные истории любви, жертвенности и стойкости, оставляя после себя незабываемый след.
"Форма воды"
Рейтинг IMDb: 7.3/10
Жанр: Фантастика, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 123 минуты
Год: 2017
Главный продюсер: Гильермо дель Торо
События фильма "Форма воды" разворачиваются в эпоху холодной войны в начале 60-х годов. Немая уборщица Элиза находит земноводное существо в секретной правительственной лаборатории и устанавливает с ней связь. Элиза полна решимости освободить существо из лаборатории, бросив вызов деспотическим властям.
"Лунный свет"
Рейтинг IMDb: 7.4/10
Жанр: Драма
Страна производства: США
Продолжительность: 111 минут
Год: 2016
Главный продюсер: Барри Дженкинс
"Лунный свет" рассказывает о пути Хирона от детства к взрослой жизни, где он сталкивается с вопросами относительно собственной идентичности. Живя в неблагополучном районе Майами, Хирон пытается найти свое место в мире, борясь с противоречивыми желаниями и внешним давлением.
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"Ла-Ла Ленд"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: Мюзикл, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 128 минут
Год: 2016
Главный продюсер: Фред Бергер
Фильм рассказывает о Мие, начинающей актрисе, и Себастьяне, талантливом джазовом музыканте, которые встречаются и влюбляются, находя утешение и вдохновение в мечтах друг друга. Однако когда их карьеры начинают взлетать вверх, их отношения сталкиваются с вызовами, заставляя их столкнуться с непростой реальностью следования своим художественным амбициям.
"Кэрол"
Рейтинг IMDb: 7.2/10
Жанр: Романтика, драма
Страна производства: Великобритания, США
Продолжительность: 118 минут
Год: 2015
Главный продюсер: Элизабет Карлсен
Действие фильма "Кэрол", снятого по мотивам романа Патриции Хайсмит "Цена соли", происходит во времена, когда общественные нормы запрещали отношения между двумя женщинами. Фильм рассказывает о бурном романе между Кэрол Эйрд, утонченной и гламурной женщиной, переживающей неудачный брак, и Терезой Беливет, молодой начинающим фотографом, которая постепенно влюбляется в Кэрол.
"Бруклин"
Рейтинг IMDb: 7.5/10
Жанр: Драма, романтика
Страна производства: Ирландия, Великобритания, Канада
Продолжительность: 117 минут
Год: 2015
Главный продюсер: Финола Двайер
Действие фильма "Бруклин" разворачивается в 1950-х годах и рассказывает о путешествии Эйлис Лэйси, молодой женщины, покидающей свой маленький городок в Ирландии в поисках лучшей жизни в шумном городе Бруклин, Нью-Йорк. Когда Эйлис обустраивается в новой среде, ей приходится сталкиваться с проблемами адаптации к чужой стране, поиска любви и обретения собственной индивидуальности.
Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.
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