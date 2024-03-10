Прорастить и срезать: как повысить урожайность картофеля с помощью двух методов

Увеличение урожайности путём проращивания картофеля стало популярным и простым методом среди огородников. UAportal рассказал, что его метод не только обеспечивает повышение урожайности, но и позволяет начать посадку уже в феврале. Пророщенный картофель можно даже разрезать, чтобы получить большее количество жизнеспособных семян.

Преимущества проращивания картофеля

Хотя проращивание семенного картофеля не обязательно, оно имеет несколько преимуществ, которые следует учесть. Вот основные из них:

Ускорение вегетационного периода. Проращивание картофеля ускоряет общий процесс роста, что позволяет собрать урожай раньше примерно на 2-3 недели.

Устранение некачественного картофеля. Проращивая клубни, любой некачественный или поврежденный непрорастающий картофель можно легко идентифицировать и отбраковать, гарантируя, что выращиваются только здоровые растения.

Значительное увеличение урожайности. Проращивание картофеля приводит к значительному увеличению общей производительности.

Чтобы обеспечить успешное проращивание, очень важно соблюдать правильные процедуры. Пренебрежение подходящими методами может привести к получению слабых или неэффективных ростков, непригодных для роста.

Как успешно прорастить картофель в домашних условиях. Существует два основных метода проращивания картофеля: с использованием света и в темноте.

Световой метод подразумевает выполнение определенных шагов для успешного проращивания. Эксперты рекомендуют использовать лотки для яиц для размещения семенных клубней, поскольку это позволяет стеблям расти вертикально, не повреждая нежные побеги. Проращивая картофель в ярко освещенном и теплом помещении, убедитесь, что температура держится выше +18°C (днем) и выше +12°C (ночью). Помните, что примерно через месяц ростки достигают длины около 3 см, что свидетельствует об их готовности к высадке.

Важно отметить, что при недостаточном освещении и температурном режиме ростки могут стать слабыми и тонкими, что окажет негативное влияние на их рост.

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С другой стороны, проращивание картофеля в темноте избавляет от потребности в постоянном свете и тепле. Этот метод предполагает размещение семенных клубней на влажных опилках или влажном песке в ящике. Сохраняйте ящик в темном и прохладном месте без доступа света в течение одного месяца.

Однако будьте осторожны с потенциальными недостатками этого метода. Если в ящике есть инфицированные клубни, влажность может привести к распространению болезней среди всех хранящихся в ящике овощей.

Преимущества разрезывания картофеля

Чтобы еще больше увеличить урожайность, многие огородники решают разрезать пророщенный картофель. Стратегическое деление клубней не только обеспечивает большее семя, но и приводит к увеличению общего урожая. Разрезать следует только клубни с несколькими ростковыми глазками, убедившись, что на каждой части останется по крайней мере один росток.

Напомним, UAportal уже писал о том, как вырастить тюльпаны в лотках из-под яиц.

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Обычно пророщенный картофель лучше разрезать примерно за две недели до посадки на отведенном участке. За этот период на срезанных поверхностях клубней образуется защитная корочка, что значительно снизит вероятность гниения.