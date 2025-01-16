Протеиновое печенье: станет отличным дополнением к вашему рациону
Піклуєтесь про своє тіло, інтенсивно тренуєтесь та шукаєте корисний перекус? Цей рецепт печива – саме те, що вам потрібно!
Воно стане чудовим доповненням до вашого раціону.
Інгредієнти:
• Арахісова паста — 100 г;
• Протеїн — 50 г;
• Яйця курячі — 1 шт;
• Білок з 2 яєць;
• Цукор тростинний — 50 г;
• Борошно кокосове / мигдальне — 30 г;
• Шоколадні краплі — 2 ст.л.
Спосіб приготування:
1. Змішати всі складові у мисці.
2. Додати шоколадні краплі.
3. Сформувати печиво.
4. Випікати при температурі 170° до готовності.
Обирайте корисне, смачне та ефективне!