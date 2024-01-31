Птицы, которые приносят неудачу: Кого надо избегать, чтобы избавиться от беды

Предметы и действия имеют важное значение и могут предсказывать будущее. Когда речь идет о птицах, их присутствие имеет особое значение, а некоторые из них ассоциируются с принесением несчастья. UAportal рассказал, что из-за таких верований в прошлом их обычно избегали.

Сова

Одной из птиц, считавшихся предвестниками проблем, является сова, особенно если ее заметили днем. Ушастые совы и другие члены их семьи также имеют негативную репутацию, поскольку считаются символами смерти.

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Сорока

В некоторых культурах знахари тоже не одобряют сорок. Считается, что если она прилетает одна и садится на крышу дома, это предвещает трагедию. Однако если сорока не одинока, она уже не несет в себе этой ассоциации.

Воробей

Еще одна птичка, которую часто считают плохой приметой, – воробей, когда он залетает в комнату. Однако не стоит паниковать, ведь эта птица иногда может принести и хорошие новости.

Кукушка

У кукушки также есть определенные предупреждения в своей манере полета. Традиционно считалось, что если она пролетает над селом, это служит предупреждением о приближении пожара. Если кукушка останавливается на крыше хлева, это считается сигналом о том, что скот вскоре может постичь опасная судьба.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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