Путешествия по космосу и магии: фильмы-приключения, которые следует посмотреть
UAportal рассказал о подборке из пяти приключенческих фильмов 2005-2009 годов. Узнайте о фильмах, которые увлекли зрителей своими интересными сюжетами и эпическими пейзажами.
"Гарри Поттер и кубок огня"
Рейтинг IMDb: 7.7/10
Жанр: Приключения, семейный, фэнтези
Страна производства: Великобритания, США
Продолжительность: 157 минут
Год: 2005
Главный продюсер: Дэвид Гейман
В фильме "Гарри Поттер и кубок огня", четвертой части франшизы о Гарри Поттере, Гарри неохотно участвует в опасном трехколдовском турнире. Вместе со своими друзьями Роном и Гермионой он сталкивается с многочисленными испытаниями и узнает о жутких тайнах, скрывающихся в мире волшебников.
"Бесславные ублюдки"
Рейтинг IMDb: 8.3/10
Жанр: Приключения, драма, война
Страна производства: США, Германия
Продолжительность: 153 минуты
Год: 2009
Главный продюсер: Лоуренс Бендер
"Бесславные ублюдки" рассказывают о группе еврейско-американских солдат, которые планируют убить нацистских лидеров в оккупированной Германией Франции во время Второй мировой войны. Во время реализации своего плана они встречают молодую еврейскую женщину, которая стремится к мести, что приводит к напряженной и увлекательной стычке с их врагами.
"Апокалипсис"
Рейтинг IMDb: 7.8/10
Жанр: боевик, приключенческий, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 139 минут
Год: 2006
Главный продюсер: Мэл Гибсон
Фильм "Апокалипсис" рассказывает о путешествии молодого охотника по имени Ягуар Пау, попадающего в древнюю цивилизацию майя. После того, как на его деревню было совершено набег, а его семью захватили в плен, Ягуар Пау должен выжить в жестоких джунглях и противостоять беспощадным воинам, чтобы защитить своих близких и обрести свободу.
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"Звёздные войны. Эпизод 3: Месть ситхов"
Рейтинг IMDb: 7.5/10
Жанр: Боевик, приключения, фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 140 минут
Год: 2005
Главный продюсер: Рик МакКаллум
"Звездные войны. Эпизод 3: Месть ситхов" рассказывает о трагическом падении Энакина Скайуокера, который из героического рыцаря-джедая превращается в лорда ситхов Дарта Вейдера. Когда Войны клонов близятся к завершению, верность Энакина претерпевает серьезные изменения, что приводит к решающей битве между джедаями и ситхами, которая, в конечном счете, определяет судьбу галактики.
"Звёздная пыль"
Рейтинг IMDb: 7.6/10
Жанр: Приключения, семейный, фэнтези
Страна производства: Великобритания, США, Исландия
Продолжительность: 127 минут
Год: 2007
Главный продюсер: Мэтью Вон
Фильм рассказывает волшебную историю юноши по имени Тристан, отправляющегося в магическое царство на поиски упавшей звезды. По дороге он встречает мифических существ, коварных ведьм и испытывает настоящую любовь, не имеющую предела. Тристан должен преодолеть вызовы и опасности, чтобы защитить звезду и разгадать свое истинное предназначение.
Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.
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